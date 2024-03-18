Житель Каменки получил 240 часов обязательных работ за заведомо ложный донос Криминал

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Наказание в виде 240 часов обязательных работ назначено 34-летнему жителю Каменки Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

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«По делу установлено, что поздно вечером 2 декабря 2023 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник, желавший из личных неприязненных отношений навредить знакомому своей матери, пришел в здание полиции и сообщил сотруднику органа внутренних дел заведомо ложные сведения о том, что этот мужчина угрожал ему убийством при помощи ножа. [...] Заявитель был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления, но, несмотря на это, лично написал заявление, [...] которое послужило основанием для проведения доследственной проверки. По ее результатам было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку факт угрозы убийством был опровергнут полученными доказательствами», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что подсудимый вину признал.

«В ходе предварительного расследования он пояснил, что в гости к его матери пришел ее новый знакомый. Между мужчинами произошла ссора. Чтобы сотрудники полиции забрали гостя из квартиры, он пошел и написал заявление, обвинив того в преступлении. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ», — сказала собеседница агентства.