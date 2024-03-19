Житель Пензенской области угрожал убийством супруге, подавшей на развод Криминал

Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области 1985 года рождения угрожал убийством своей супруге, подавшей на развод, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ОМВД России по Мокшанскому району поступило заявление от 34-летней местной жительницы об угрозе убийством со стороны мужа — местного жителя 1985 года рождения. После того как супруга подала на развод, он стал преследовать ее и ревновать», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в один из дней мужчина на своем транспортном средстве перекрыл жене дорогу, которая ехала на своем автомобиле, в связи с чем она испугалась и заперла двери машины.

«Супругу не понравилось поведение женщины. Он взял домкрат и разбил им стекло автомобиля заявительницы. После этого набросился на нее, стал нелестно высказываться в адрес заявительницы и угрожать ей убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что мужчина дал признательные показания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.