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Житель Пензенской области угрожал убийством супруге, подавшей на развод

12:10 | 19.03.2024 | Криминал

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Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области 1985 года рождения угрожал убийством своей супруге, подавшей на развод, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензенской области угрожал убийством супруге, подавшей на развод. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Мокшанскому району поступило заявление от 34-летней местной жительницы об угрозе убийством со стороны мужа — местного жителя 1985 года рождения. После того как супруга подала на развод, он стал преследовать ее и ревновать», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в один из дней мужчина на своем транспортном средстве перекрыл жене дорогу, которая ехала на своем автомобиле, в связи с чем она испугалась и заперла двери машины.

«Супругу не понравилось поведение женщины. Он взял домкрат и разбил им стекло автомобиля заявительницы. После этого набросился на нее, стал нелестно высказываться в адрес заявительницы и угрожать ей убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что мужчина дал признательные показания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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