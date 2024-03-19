В Пензенской области возбуждено уголовное дело о клевете в интернете Криминал

Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета» по факту размещения в интернете сведений, порочащих честь и достоинство жительницы Белинского района Пензенской области.

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«В ОМВД России по Белинскому району с заявлением о преступлении обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой клеветы. Заявительница сообщила, что подруга в социальной сети разместила ее фотографию. Позже под данным постом женщина заметила комментарий оскорбительного характера, порочащий ее честь и достоинство. В нем в грубой форме сообщалось, что женщина злоупотребляет алкогольными напитками, в связи с чем не имеет возможности выполнять свои должностные обязанности на рабочем месте», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что данный комментарий разместил 43-летний бывший сожитель женщины.

«По словам подозреваемого, он постоянно ревновал свою спутницу и, когда она заявила о расставании, решил ей отомстить», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.