Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже дачного дома Криминал

Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1979 года рождения стала жертвой мошенничества при продаже дачного дома по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что готов приобрести недвижимость, в ходе беседы по просьбе незнакомца она сообщила реквизиты своей банковской карты.

«Женщина не догадывалась, что общается с мошенником. Будучи введенной в заблуждение, заявительница выполнила все инструкции звонившего. После всех операций с ее счета было списано 50 тыс. рублей. Покупатель перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».