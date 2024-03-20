11:19:17 Среда, 20 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже дачного дома

09:34 | 20.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1979 года рождения стала жертвой мошенничества при продаже дачного дома по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже дачного дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что готов приобрести недвижимость, в ходе беседы по просьбе незнакомца она сообщила реквизиты своей банковской карты.

«Женщина не догадывалась, что общается с мошенником. Будучи введенной в заблуждение, заявительница выполнила все инструкции звонившего. После всех операций с ее счета было списано 50 тыс. рублей. Покупатель перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
На трассе в Пензе столкнулись две иномарки и «ГАЗель», пострадали два человека В Пензе организована проверка по факту гибели женщины при пожаре
В Пензенской области возбуждено уголовное дело о клевете в интернете В Пензе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с четырьмя пострадавшими
По факту гибели женщины при пожаре в Канаевке начата проверка Житель Пензенской области угрожал убийством супруге, подавшей на развод
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама