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Сотрудники полиции задержали пензенца, который пытался продать винтовку

12:42 | 20.03.2024 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали жителя Пензы 1991 года рождения, который пытался продать винтовку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции задержали пензенца, который пытался продать винтовку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оружие было изъято и направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, изъятое является пневматической винтовкой с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что винтовку приобрел в 2012 году в рыболовном павильоне в городе Пензе для личного пользования. [...] Оружие решил продать за ненадобностью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 7 ст. 222 УК РФ.

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