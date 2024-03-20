До пяти лет лишения свободы грозит жителю Сердобска за поджог чужого автомобиля Криминал

Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит 27-летнему жителю Сердобска Пензенской области за поджог чужого автомобиля.

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«В ОМВД России по Сердобскому району поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что неизвестное лицо совершило поджог его транспортного средства. [...] Полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель города Сердобска. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что потерпевший состоит в неприязненных отношениях с его знакомой. Девушка неоднократно жаловалась подозреваемому на заявителя. Мужчина хотел проучить обидчика своей подруги, поэтому и решился на преступление», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Из него следует, что автомобиль сгорел полностью.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. [...] В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.