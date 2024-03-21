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Житель Пензы обвиняется в убийстве мужчины

10:35 | 21.03.2024 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. 49-летний житель Пензы обвиняется в убийстве мужчины.

Житель Пензы обвиняется в убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 11 марта 2024 года в городе Пензе между потерпевшим и обвиняемым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за сожительницы последнего. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес мужчине один удар ножом в область груди оппонента, после чего лег спать. 43-летний потерпевший скончался в больнице от полученного колото-резаного ранения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — нож — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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