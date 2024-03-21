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Житель Пензы получил 10 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомой

13:08 | 21.03.2024 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. 38-летний житель Пензы приговорен к 10 годам колонии строгого режима за причинение смерти знакомой.

Житель Пензы получил 10 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 29 декабря 2023 года в квартире на улице Экспериментальной в Пензе обвиняемый распивал спиртное со своей знакомой. В процессе общения между ними возник конфликт со взаимными оскорблениями, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Смерть 36-летней женщины наступила на месте происшествия вечером того же дня от полученной травмы груди и живота», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи, угон, незаконное приобретение и хранение наркотических средств и ряд других преступлений. Приговором суда ему назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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