Пензенец приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомого Криминал

Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. 49-летний житель Пензы приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомого в Спасском районе Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что 6 ноября 2023 года подсудимый приехал из города Пензы в Спасский район, где решил зайти в гости к своему знакомому. В процессе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Подсудимый взял удлинитель, набросил провод на шею потерпевшего и задушил его. После совершения убийства он переночевал в доме потерпевшего. На следующий день подсудимый уехал в Пензу, где и был задержан сотрудниками полиции. Тело 47-летнего потерпевшего через несколько дней обнаружил в доме родственник», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Ранее мужчина уже был судим за грабеж. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.