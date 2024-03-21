22:52:17 Четверг, 21 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомого

18:20 | 21.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. 49-летний житель Пензы приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомого в Спасском районе Пензенской области.

Пензенец приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 6 ноября 2023 года подсудимый приехал из города Пензы в Спасский район, где решил зайти в гости к своему знакомому. В процессе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Подсудимый взял удлинитель, набросил провод на шею потерпевшего и задушил его. После совершения убийства он переночевал в доме потерпевшего. На следующий день подсудимый уехал в Пензу, где и был задержан сотрудниками полиции. Тело 47-летнего потерпевшего через несколько дней обнаружил в доме родственник», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Ранее мужчина уже был судим за грабеж. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

Читайте также
Житель Пензы получил 10 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомой Житель Пензы обвиняется в убийстве мужчины
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Сердобска за поджог чужого автомобиля В Нижнеломовском районе выявлены нарушения при предоставлении руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже дачного дома В Пензе организована проверка по факту гибели женщины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама