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Уголовное дело возбуждено против жителя Каменского района, который незаконно хранил дома порох

13:37 | 22.03.2024 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Каменского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Каменского района, который незаконно хранил дома порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Каменскому району была получена информация о том, что местный житель 1961 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли банку с сыпучим веществом внутри», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое вещество является порохом массой 195,2 грамма.

«Мужчина дал признательные показания. С его слов, порох он забрал из родительского дома в 2016 году и с тех пор хранил у себя. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.

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