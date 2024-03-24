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Житель Пензенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

09:19 | 24.03.2024 | Криминал

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Пенза, 24 марта 2024. PenzaNews. Житель Пензенского района 1998 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее супруг злоупотребляет спиртными напитками. Женщина переживает за состояние здоровья своего мужа и не одобряет его образ жизни. Она решила пожаловаться на него своему дяде. Заявительница отправила сообщение родственнику, что заметил ее муж. Поступок заявительницы разозлил молодого человека. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого он стал угрожать ей убийством ножом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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