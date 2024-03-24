Жительница Заречного лишилась денег при продаже платья Криминал

Пенза, 24 марта 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 2006 года рождения лишилась денег, пытаясь продать платье по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, с девушкой связалась незнакомка, с которой она договорилась о сделке.

«В ходе телефонного разговора собеседница попросила реквизиты банковской карты для оплаты товара, на что заявительница согласилась. Девушка не догадывалась, что общается с мошенницей. Будучи введенной в заблуждение, она продиктовала собеседнице код, поступивший в сообщении на ее мобильный телефон. После этого с банковской карты заявительницы было списано 20 тыс. рублей. Покупательница перестала выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».