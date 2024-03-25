В Пензе подросток угнал автомобиль родственницы и врезался в забор Криминал

Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ возбуждено в отношении несовершеннолетнего жителя Пензы, который угнал автомобиль родственницы и врезался в забор.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе от местной жительницы 2001 года рождения поступило заявление об угоне. Заявительница сообщила, что машину угнал ее родственник, получивший свободный доступ к ключам зажигания и решивший покататься в ночное время», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что молодой человек не справился с управлением, врезался в забор, после чего попытался покинуть место ДТП, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.