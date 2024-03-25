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В Сердобском районе возбуждено дело против молодого человека, который сжег документы сожительницы

11:14 | 25.03.2024 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» возбуждено в отношении 20-летнего жителя Сердобского района Пензенской области, который сжег паспорт, водительское удостоверение и другие документы своей сожительницы.

В Сердобском районе возбуждено дело против молодого человека, который сжег документы сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась 29-летняя женщина и сообщила, что ее молодой человек уничтожил документы.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что в день совершения преступления его сожительница задержалась у соседки. Молодой человек неоднократно пытался до нее дозвониться. Заявительница на звонки не отвечала. Внезапно рассердившись, он взял документы заявительницы, разорвал их на части и сжег. Таким образом подозреваемый хотел проучить свою возлюбленную», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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