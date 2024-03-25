20:14:38 Понедельник, 25 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области подозревается в незаконном производстве наркотического средства в крупном размере

16:08 | 25.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1990 года рождения, который организовал в своем домовладении незаконное производство наркотического средства в крупном размере с целью последующего сбыта.

Житель Пензенской области подозревается в незаконном производстве наркотического средства в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, организовал на территории принадлежащего ему домовладения незаконное производство наркотического средства в крупном размере для его последующего незаконного сбыта неограниченному кругу лиц на территории Пензенской области и других субъектов Российской Федерации. Довести до конца свой преступный умысел по сбыту наркотического вещества злоумышленник не смог, так как в феврале текущего года был задержан сотрудниками УФСБ. В ходе обыска в его домовладении обнаружено произведенное наркотическое средство — мефедрон», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
В Белинском следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре В Заречном 12 апреля пройдет ярмарка вакансий
Александр Бедикин проведет прямую линию 27 марта Представители Пензенской области приняли участие в межрегиональных учениях по тушению лесных пожаров
В Белинском при пожаре в частном доме погибла женщина Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке дивана и холодильника
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама