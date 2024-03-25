Житель Пензенской области подозревается в незаконном производстве наркотического средства в крупном размере Криминал

Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1990 года рождения, который организовал в своем домовладении незаконное производство наркотического средства в крупном размере с целью последующего сбыта.

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«Установлено, что подозреваемый, организовал на территории принадлежащего ему домовладения незаконное производство наркотического средства в крупном размере для его последующего незаконного сбыта неограниченному кругу лиц на территории Пензенской области и других субъектов Российской Федерации. Довести до конца свой преступный умысел по сбыту наркотического вещества злоумышленник не смог, так как в феврале текущего года был задержан сотрудниками УФСБ. В ходе обыска в его домовладении обнаружено произведенное наркотическое средство — мефедрон», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.