В Пензе двое мужчин ограбили знакомого во время застолья Криминал

Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Пензы 1976 и 1979 годов рождения, которые ограбили 49-летнего собутыльника, когда тот охмелел.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о преступлении обратился потерпевший, ориентировка с описанием подозреваемых незамедлительно была передана всем постам и маршрутам, осуществляющим охрану общественного порядка.

«В результате слаженной работы стражей порядка злоумышленники были задержаны. [...] По их словам, в квартире потерпевшего они распивали спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры охмелел от выпитого алкоголя, они решили похитить у него изделия из золота и сотовый телефон. Похищенное подозреваемые сдали в комиссионный магазин. Сотрудниками полиции похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.