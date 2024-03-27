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Уголовное дело возбуждено против жителя Пачелмского района, который незаконно хранил дома порох

11:15 | 27.03.2024 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пачелмского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пачелмского района, который незаконно хранил дома порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Пачелмскому району была получена информация о том, что местный житель 1961 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с надписью «Порох охотничий бездымный», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, находившееся внутри банки вещество является порохом массой 118,4 грамма.

«Мужчина дал признательные показания. С его слов, ранее он являлся владельцем оружия и занимался охотой. В тот период он приобрел взрывчатые вещества и с тех пор хранил у себя. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.

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