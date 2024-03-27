В Пензенской области бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции получил 4 года колонии за вымогательство и покушение на мошенничество Криминал

Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Бывший сотрудник одного из районных филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области получил 4 года колонии общего режима за вымогательство и покушение на мошенничество.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН.

«Следствием и судом установлено, что с октября по ноябрь 2022 года сотрудник одного из районных филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области, испытывая личные неприязненные отношения к жителю города Пензы, в ходе телефонных разговоров и в текстовых сообщениях в мессенджере угрожал ему физической расправой с привлечением лиц из криминальной среды. В ноябре фигурант уголовного дела незаконно требовал от мужчины передачи ему 800 тыс. рублей, вновь высказав угрозы применения насилия. Потерпевший, опасаясь высказанных угроз, согласился и передал ему требуемую сумму», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в декабре 2022 года, продолжая совершение противоправных действий, осужденный сообщил потерпевшему заведомо ложную информацию о наличии у него компрометирующих мужчину сведений, за нераспространение которых стал требовать 3 млн. рублей; тот, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился в УФСБ России по Пензенской области.

«28 декабря 2022 года фигурант направил на встречу с потерпевшим курьера, не осведомленного о преступном умысле, который получил пакет с муляжом денежных средств в размере 3 млн. рублей. Злоумышленник был задержан в тот же день в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий», — сообщила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия и судебного разбирательства бывший сотрудник инспекции содержался под стражей, имущественный ущерб в размере 800 тыс. рублей возмещен потерпевшему в полном объеме.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.