Пензенец угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1966 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Подозреваемый, [...] воспользовавшись тем, что супруга крепко спит, взял ее телефон, где увидел переписку жены с незнакомым мужчиной. Заподозрив супругу в неверности, он устроил с ней ссору. В ходе конфликта мужчина схватил в руки фанерную доску и стал угрожать супруге убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло чувство ревности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.