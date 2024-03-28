17:21:33 Четверг, 28 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Лопатинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 200 часов обязательных работ

12:46 | 28.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. Суд назначил 38-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Житель Лопатинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 200 часов обязательных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в ночь на 30 июня 2023 года на 1 км дороги «Дубровское — Белогорье» Лопатинского района злоумышленник управлял принадлежащим родственнице автомобилем «Lada Kalina». При освидетельствовании его инспектором ДПС выявлено наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в объеме 1,306 мг/л. В марте 2021 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что тогда мужчина был оштрафован и лишен прав на полтора года, при этом штраф не оплатил, водительское удостоверение не сдал.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что 29 июня 2023 года на попутном транспорте приехал из города Белинского в родное село на день рождения родственницы. Ночью решил с товарищем съездить за дополнительным спиртным и самовольно взял автомобиль своей сестры, приехавшей на нем к имениннице. После распития спиртного в автомобиле они решили съездить в соседнее село, но по дороге съехали в кювет, автомобиль получил повреждения. Он сходил за знакомым, который отбуксировал автомобиль к его селу. К тому времени родственники уже заявили об угоне автомобиля и прибывшие сотрудники ГИБДД оформили документы об управлении им транспортным средством в состоянии опьянения», — сказала собеседница агентства.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года. Приговор в законную силу не вступил», — добавила она.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу 10 светильников из подсобного помещения в подземном переходе Сенатор Юлия Лазуткина представила отчет о деятельности за 2023 год
Уголовное дело возбуждено против жителя Белинского района, который незаконно хранил 6,3 тыс. патронов В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Пензенец угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено против жителя Пачелмского района, который незаконно хранил дома порох
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама