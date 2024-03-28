Житель Лопатинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 200 часов обязательных работ Криминал

Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. Суд назначил 38-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.

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«По делу установлено, что в ночь на 30 июня 2023 года на 1 км дороги «Дубровское — Белогорье» Лопатинского района злоумышленник управлял принадлежащим родственнице автомобилем «Lada Kalina». При освидетельствовании его инспектором ДПС выявлено наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в объеме 1,306 мг/л. В марте 2021 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что тогда мужчина был оштрафован и лишен прав на полтора года, при этом штраф не оплатил, водительское удостоверение не сдал.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что 29 июня 2023 года на попутном транспорте приехал из города Белинского в родное село на день рождения родственницы. Ночью решил с товарищем съездить за дополнительным спиртным и самовольно взял автомобиль своей сестры, приехавшей на нем к имениннице. После распития спиртного в автомобиле они решили съездить в соседнее село, но по дороге съехали в кювет, автомобиль получил повреждения. Он сходил за знакомым, который отбуксировал автомобиль к его селу. К тому времени родственники уже заявили об угоне автомобиля и прибывшие сотрудники ГИБДД оформили документы об управлении им транспортным средством в состоянии опьянения», — сказала собеседница агентства.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года. Приговор в законную силу не вступил», — добавила она.