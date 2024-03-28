Уголовное дело возбуждено против жителя Белинского района, который незаконно хранил 6,3 тыс. патронов Криминал

Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Белинского района Пензенской области, который незаконно хранил 6,3 тыс. патронов.

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«Сотрудниками ОМВД России по Белинскому району была получена информация о том, что местный житель 1956 года рождения незаконно хранит у себя в доме боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 6,3 тыс. патронов. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое является спортивно-охотничьими патронами, пригодными для производства выстрелов. Полицейскими установлено, что подозреваемый разрешение на хранение и ношение оружия не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«С его слов, ранее, работая в школе, после упразднения предмета по военной подготовке в 1997 году, он забрал патроны себе и хранил их в сарае. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.