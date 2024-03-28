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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу 10 светильников из подсобного помещения в подземном переходе

16:02 | 28.03.2024 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит 47-летнему жителю Пензы, который похитил из подсобного помещения в подземном переходе 10 светильников, а затем продал их на рынке.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу 10 светильников из подсобного помещения в подземном переходе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию поступило сообщение о том, что в период проведения ремонтных работ неизвестные совершили кражу светильников на сумму более 7 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции был установлен 47-летний местный житель, причастный к совершению преступления. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что узнал о производстве ремонтных работ подземного перехода, в связи с чем решил похитить оттуда ценное имущество. Прибыв на место, мужчина путем повреждения навесного замка проник в подсобное помещение, откуда похитил имущество. Похищенное злоумышленник продал незнакомцу на рынке. Вырученные денежные средства он потратил на собственные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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