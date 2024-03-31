В Пензе молодой человек перевел незнакомке около 15 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги Криминал

Пенза, 31 марта 2024. PenzaNews. 18-летний житель Пензы лишился 14 тыс. 500 рублей в надежде получить интимные услуги.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, в ночное время молодой человек нашел в интернете заинтересовавшее его объявление, позвонил по указанному телефону и пообщался с девушкой.

«Она сообщила, что необходимо перечислить страховые взносы, на что молодой человек согласился. Затем в ходе телефонных разговоров незнакомка под различными предлогами убедила заявителя осуществить еще несколько денежных переводов. После всех финансовых операций встреча с девушкой так и не состоялась. Молодой человек понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».