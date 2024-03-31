00:12:20 Понедельник, 1 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе молодой человек перевел незнакомке около 15 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги

10:02 | 31.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 31 марта 2024. PenzaNews. 18-летний житель Пензы лишился 14 тыс. 500 рублей в надежде получить интимные услуги.

В Пензе молодой человек перевел незнакомке около 15 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, в ночное время молодой человек нашел в интернете заинтересовавшее его объявление, позвонил по указанному телефону и пообщался с девушкой.

«Она сообщила, что необходимо перечислить страховые взносы, на что молодой человек согласился. Затем в ходе телефонных разговоров незнакомка под различными предлогами убедила заявителя осуществить еще несколько денежных переводов. После всех финансовых операций встреча с девушкой так и не состоялась. Молодой человек понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Уголовное дело возбуждено после происшествия в Золотаревке, где трактор без водителя наехал на мужчину Пензенский облсуд оставил под стражей актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках
Мельниченко нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта В Пензе бывший председатель правления ТСЖ подозревается в коммерческом подкупе
В Пензе 16-летний подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотического средства Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Стасова в Пензе и скрылся
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама