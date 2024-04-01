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В Пензе подросток обвиняется в двух угонах автомобилей

09:23 | 01.04.2024 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району города Пензы СУ СКР по Пензенской области расследует уголовное дело по обвинению 15-летнего подростка в совершении двух угонов автомобилей.

В Пензе подросток обвиняется в двух угонах автомобилей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в феврале 2024 года 15-летний обвиняемый и его несовершеннолетний приятель, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, договорились угнать легковой автомобиль. 16 февраля 2024 года подростки угнали автомашину «ВАЗ-2114», припаркованную на улице Ульяновской, на которой передвигались по городу в день совершения преступления и на следующий. Несовершеннолетние были задержаны сотрудниками полиции. Ночью 22 марта 2024 года обвиняемый с тем же приятелем совершил угон еще одного транспортного средства — автомашины «ВАЗ-2107». После передвижения на автомобиле по городу подростки оставили его около одного из домов на улице Ладожской», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что оба подростка состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.

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