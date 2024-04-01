В Лунинском районе возбуждено дело против пенсионера, который незаконно хранил дома патроны Криминал

Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Лунинского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме патроны.

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«Сотрудниками МО МВД России «Лунинский» была получена информация о том, что местный житель 1960 года рождения в своем доме незаконно хранит боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 10 патронов калибра 5,45 мм, которые были направлены на экспертизу», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятые патроны предназначены для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии и пригодны для производства выстрелов.

«Пенсионер пояснил, что обнаруженные боеприпасы он нашел во время охоты в лесу, после чего забрал себе. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.