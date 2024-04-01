В Пензе поверившая в выигрыш женщина лишилась более 30 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения, поверившая сообщению в мессенджере о выигрыше, лишилась более 30 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка рассказала, что в мессенджере ей поступило сообщение о выигрыше. Чтобы получить подарок, заявительнице требовалось перейти по ссылке, что она и сделала. После этого с ней связалась незнакомка, которая сообщила, что для получения подарка необходимо оплатить комиссию. Женщина не догадывалась, что общается с мошенницей. Будучи введенной в заблуждение, она совершила пять переводов на общую сумму более 30 тыс. рублей на предоставленный собеседницей банковский счет, однако выигрыш так и не получила», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что о подобных способах мошенничества потерпевшей было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.