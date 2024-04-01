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В Пензе прокуратура защитила интересы пенсионера, которого обманул телефонный мошенник

15:55 | 01.04.2024 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы защитила интересы пенсионера, который после общения с телефонным мошенником перечислил на указанный им счет 200 тыс. рублей.

В Пензе прокуратура защитила интересы пенсионера, которого обманул телефонный мошенник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Железнодорожного района города Пензы в ходе изучения уголовного дела о телефонном мошенничестве установила, что потерпевший пенсионер перечислил денежные средства в сумме 200 тыс. рублей двумя банковскими операциями через банкомат на указанный преступником расчетный счет банковской карты, принадлежащей 35-летней жительнице Казани. В защиту интересов потерпевшего пенсионера прокурор района обратился в Ново-Савиновский районный суд города Казани с иском о взыскании похищенных денежных средств как неосновательного обогащения с женщины, предоставившей свою банковскую карту неизвестным ей лицам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что исковые требования прокурора района судом удовлетворены.

«Исполнение судебного решения после вступления в законную силу будет поставлено на контроль прокуратуры района», — сказала собеседница агентства.

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