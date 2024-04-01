В Шемышейском районе бывшая муниципальная чиновница получила условный срок за два мошенничества Криминал

Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Шемышейский районный суд Пензенской области назначил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года бывшей муниципальной чиновнице, которая признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«По делу установлено, что занимавшая должность начальника отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Шемышейского района женщина, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, путем обмана должностных лиц в период с 21 января 2016 года по 25 сентября 2017 года незаконно приобрела право на два земельных участка стоимостью 449 тыс. 280 рублей каждый, принадлежащих администрации муниципального образования. Впоследствии она организовала продажу этих земельных участков, а полученные денежные средства потратила на собственные нужды. Кроме того, в период с 21 ноября по 19 декабря 2022 года злоумышленница с использованием своего служебного положения похитила у гражданина денежные средства в размере 20 тыс. рублей, введя его в заблуждение относительно необходимости заплатить эту сумму другому участнику аукциона на приобретение права собственности на земельный участок, чтобы стать единственным его участником. При этом второго участника аукциона она сама же организовала», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вину подсудимая признала.

«С учетом позиции государственного обвинителя, частичного возмещения подсудимой причиненного ущерба, наличия на ее иждивении малолетнего ребенка суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что также приговором, который пока не вступил в законную силу, удовлетворены иски потерпевшего о взыскании 20 тыс. рублей и прокуратуры Пензенской области в интересах муниципального образования о взыскании материального ущерба, причиненного коррупционным преступлением, в размере около 900 тыс. рублей.