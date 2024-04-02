Житель Мокшанского района предстанет перед судом за убийство мужчины Криминал

Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. 51-летний житель Мокшанского района Пензенской области предстанет перед судом за убийство мужчины.

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«По данным следствия, ночью 25 января 2024 года обвиняемый пришел в село Долгоруково Мокшанского района в гости к своему знакомому, в доме у которого находился потерпевший. После совместного распития спиртных напитков хозяин дома пошел спать, в это время между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, сопровождавшийся оскорблениями. В ходе выяснения отношений фигурант уголовного дела схватил нож и нанес им один удар в область шеи оппонента. От полученного колото-резаного ранения 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия обвиняемый по ходатайству следователя содержался под стражей, вину он признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.