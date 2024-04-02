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Жительница Пензы лишилась 15 тыс. рублей в надежде получить сертификат на скидку на практические занятия в автошколе

10:49 | 02.04.2024 | Криминал

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Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 2004 года рождения лишилась 15 тыс. рублей, поверив позвонившему ей «инструктору по вождению», который предложил ей приобрести сертификат на скидку на практические занятия в автошколе.

Жительница Пензы лишилась 15 тыс. рублей в надежде получить сертификат на скидку на практические занятия в автошколе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонок девушке поступил после того, как она записалась в автошколу на обучение, найдя подходящее объявление.

«Девушка не догадывалась, что общается с мошенником. Будучи введенной в заблуждение, заявительница через мобильное приложение банка перечислила на предоставленный собеседником счет 15 тыс. рублей. Связавшись с преподавателем курсов, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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