В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. 56-летний житель Колышлейского района Пензенской области угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее сожитель пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Он пожаловался на состояние здоровья, после чего заявительница предложила ему выпить лекарство, на что тот согласился. После того, как женщина принесла ему лекарство, мужчина испугался, набросился на заявительницу и начал душить, угрожая ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем. Злоумышленник подумал, что сожительница хотела его отравить. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.