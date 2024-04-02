В Пензе мужчина после застолья украл из автомобиля приятеля перфоратор и лазерный уровень Криминал

Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензенского района 1982 года рождения, который после застолья украл из автомобиля приятеля перфоратор и лазерный уровень.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился 39-летний мужчина и пояснил, что накануне в своем доме распивал спиртные напитки со знакомым; позже он обнаружил пропажу строительных инструментов, которые лежали в багажнике машины, ущерб составил более 6 тыс. рублей.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что во время застолья его товарищ уснул. Воспользовавшись ключом от автомобиля, находившимся в свободном доступе, мужчина похитил перфоратор и лазерный уровень. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард почти за 2 тыс. рублей. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.