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В Мокшанском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

12:52 | 04.04.2024 | Криминал

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Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. 50-летний гражданин иностранного государства обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Мокшанском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 24 марта 2024 года обвиняемый на легковой автомашине перевозил граждан иностранных государств. В Мокшанском районе автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. При проверке документов полицейскими установлено, что в 2023 году за совершение административного правонарушение водитель решением суда лишен права управления транспортным средством, однако водительское удостоверение не сдал. Обвиняемый, желая избежать привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством), в патрульной автомашине попытался передать взятку в размере 15 тыс. рублей инспектору ДПС за несоставление административного материала. Полицейский от получения незаконного вознаграждения отказался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия.

«Взяткодателю по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в пресс-релизе.

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