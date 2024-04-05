Завершено расследование дела по обвинению жительницы Пензы в даче взятки в крупном размере сотруднику УЖКХ Криминал

Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 45-летней жительницы Пензы в даче взятки в крупном размере сотруднику городского управления ЖКХ.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Татьяна Махницкая, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в январе 2024 года к обвиняемой, ранее работавшей в сфере оказания ритуальных услуг, обратился житель Пензы по вопросу предоставления места захоронения на Ново-Западном кладбище в случае смерти его близкой родственницы. Обвиняемая, достоверно зная, что для погребения на данном кладбище законных оснований не имеется, планируя получить денежное вознаграждение от обратившегося к ней за помощью, решила дать взятку сотруднику отдела благоустройства городской среды и контроля захоронений городского управления ЖКХ за предоставление места захоронения на Ново-Западном кладбище в нарушение законодательно установленного порядка. 26 января 2024 года обвиняемая передала должностному лицу взятку в размере 770 тыс. рублей. [...] После передачи незаконного вознаграждения женщина была задержана сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, вину женщина признала, по ходатайству следователя в обеспечительных целях арестованы денежные средства обвиняемой на сумму более 250 тыс. рублей.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.