Двум жителям Заречного на основании обвинительного вердикта присяжных вынесен приговор за причинение смерти мужчине Криминал

Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор двум жителям Заречного Пензенской области за причинение смерти мужчине.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 17 сентября 2023 года осужденные, предварительно договорившись, приехали на такси из города Заречного в Пензу, чтобы выяснить отношения с потерпевшим. Узнав, что мужчина проживает в доме на улице Богданова в городе Пензе, соучастники преступления явились к его месту жительства и, действуя группой лиц по предварительному сговору, избили потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами в область головы. 43-летний мужчина скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя оба осужденных содержались под стражей.

«По результатам рассмотрения уголовного дела присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт, на основании которого судом 20-летнему фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 37-летнему соучастнику — в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.