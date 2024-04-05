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Двум жителям Заречного на основании обвинительного вердикта присяжных вынесен приговор за причинение смерти мужчине

14:18 | 05.04.2024 | Криминал

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Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор двум жителям Заречного Пензенской области за причинение смерти мужчине.

Двум жителям Заречного на основании обвинительного вердикта присяжных вынесен приговор за причинение смерти мужчине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 17 сентября 2023 года осужденные, предварительно договорившись, приехали на такси из города Заречного в Пензу, чтобы выяснить отношения с потерпевшим. Узнав, что мужчина проживает в доме на улице Богданова в городе Пензе, соучастники преступления явились к его месту жительства и, действуя группой лиц по предварительному сговору, избили потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами в область головы. 43-летний мужчина скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя оба осужденных содержались под стражей.

«По результатам рассмотрения уголовного дела присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт, на основании которого судом 20-летнему фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 37-летнему соучастнику — в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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