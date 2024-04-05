Житель Пензы перевел на чужие счета около 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. 58-летний житель Пензы в надежде заработать на инвестициях перевел на неизвестные банковские счета около 2,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, осенью 2022 года мужчина увидел в интернете рекламу об инвестировании, зарегистрировался на торговой платформе, после чего с ним связался неизвестный, который представился менеджером брокерской компании и пояснил, что будет его куратором.

«Следуя инструкциям звонившего, заявитель с июня 2023 года по март 2024 года осуществил более 30 переводов денежных средств на предоставленные собеседником банковские счета. После разговора с сыном он понял, что стал жертвой обмана. После этого мужчина обратился в полицию. Ущерб составил около 2,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».