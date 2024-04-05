23:28:32 Пятница, 5 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы перевел на чужие счета около 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

15:06 | 05.04.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. 58-летний житель Пензы в надежде заработать на инвестициях перевел на неизвестные банковские счета около 2,5 млн. рублей.

Житель Пензы перевел на чужие счета около 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, осенью 2022 года мужчина увидел в интернете рекламу об инвестировании, зарегистрировался на торговой платформе, после чего с ним связался неизвестный, который представился менеджером брокерской компании и пояснил, что будет его куратором.

«Следуя инструкциям звонившего, заявитель с июня 2023 года по март 2024 года осуществил более 30 переводов денежных средств на предоставленные собеседником банковские счета. После разговора с сыном он понял, что стал жертвой обмана. После этого мужчина обратился в полицию. Ущерб составил около 2,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Двум жителям Заречного на основании обвинительного вердикта присяжных вынесен приговор за причинение смерти мужчине Следователи в Пензе проводят проверку по сообщению об ухудшении самочувствия детей после посещения школьного бассейна
В Пензе прокуратура проводит проверку по информации о плохом самочувствии школьников после посещения бассейна В Мокшанском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама