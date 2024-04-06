Жительница Рязани подозревается в незаконном получении маткапитала в Пензенской области Криминал

Пенза, 6 апреля 2024. PenzaNews. Жительница Рязани 1998 года рождения подозревается в незаконном получении материнского капитала в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Оперативники выяснили, что данная гражданка представила ложные сведения о рождении ребенка в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области, получив тем самым социальную выплату — материнский капитал. [...] Сумма выплаты составила почти 700 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что детей у женщины нет.

«Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что похищенные денежные средства потратила на собственные нужды», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».