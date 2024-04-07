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Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при заказе каменной столешницы за 120 тыс. рублей

10:08 | 07.04.2024 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2024. PenzaNews. Мужчина 1992 года рождения, проживающий в городе Кузнецке Пензенской области, стал жертвой мошенничества при заказе через интернет каменной столешницы за 120 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при заказе каменной столешницы за 120 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин рассказал, что на одном из сайтов обнаружил объявление о производстве каменных столешниц. Мужчину предложение заинтересовало. Он связался с продавцом и договорился об изготовлении соответствующего товара. Продавец потребовал внести всю оплату за товар, на что заявитель согласился. Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. С помощью мобильного банка он перечислил на счет неизвестного лица 120 тыс. рублей. После оплаты продавец перестал выходить на связь, заявитель товар так и не получил. Он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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