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В Пензе раскрыли серию краж из магазинов детского питания

12:32 | 07.04.2024 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2024. PenzaNews. Пензенские полицейские раскрыли серию краж из магазинов детского питания.

В Пензе раскрыли серию краж из магазинов детского питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками УМВД России по Пензенской области совместно с коллегами из Тамбовской области подозреваемый в совершении преступлений был задержан. Им оказался житель города Липецка 1995 года рождения. Подозреваемый вину свою признал. Он рассказал, что пользовался отсутствием внимания посторонних лиц, брал с витрины детское питание, прятал под верхнюю одежду и с похищенным покидал магазин», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что мужчина продавал детское питание незнакомцам, а вырученные денежные средства тратил на личные нужды.

«Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил более 16 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что по фактам краж возбуждены уголовные дела, в отношении жителя Липецка избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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