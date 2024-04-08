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В Пензенской области мужчина, не дождавшись автобуса, угнал автомобиль

10:13 | 08.04.2024 | Криминал

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Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Наровчатского района Пензенской области, который, не дождавшись автобуса, угнал автомобиль.

В Пензенской области мужчина, не дождавшись автобуса, угнал автомобиль

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец транспортного средства и пояснил, что припарковал свой автомобиль около дома родителей в Наровчате, однако через некоторое время на месте его не обнаружил.

«На поиск автомобиля были ориентированы все патрульные экипажи. В результате слаженных действий сотрудников Госавтоинспекции подозреваемый в угоне был задержан на автомобильной дороге «Нижний Ломов — Наровчат» Пензенской области. Им оказался 29-летний местный житель. Он рассказал, что, не дождавшись автобуса, заметил припаркованный отечественный автомобиль вблизи остановки общественного транспорта и решил на нем уехать. Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он завел транспортное средство и отправился в поездку [...] в Нижний Ломов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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