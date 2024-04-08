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В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась почти 1 млн. рублей

13:45 | 08.04.2024 | Криминал

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Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1948 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишилась почти 1 млн. рублей.

В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась почти 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, пенсионерка сняла почти 1 млн. рублей со своих банковских счетов и несколькими переводами перечислила их на счета, предоставленные звонившим. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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