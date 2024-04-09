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Житель Пензенской области осужден на 8 лет за содействие терроризму

10:38 | 09.04.2024 | Криминал

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Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Пензенской области к восьми годам лишения свободы за денежные переводы участнику международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области осужден на 8 лет за содействие терроризму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вступил в законную силу приговор Центрального окружного военного суда (Самара) в отношении жителя Пензенской области 2000 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», с назначением наказания в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Уточняется, что осужденный через интернет связался с участником террористической организации, действующей на территории Сирии, и, желая оказать финансовую помощь для ведения боевых действий, осуществил ему денежные переводы.

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