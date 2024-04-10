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До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оставила себе найденный в магазине кошелек с деньгами

13:44 | 10.04.2024 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жительнице Пензы, которая нашла в магазине кошелек с деньгами и оставила его себе.

До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оставила себе найденный в магазине кошелек с деньгами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина 1968 года рождения и сообщила, что после покупки товаров забыла в продуктовой корзине свой кошелек, в котором находились банковские карты и около 7 тыс. рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемой. Ей оказалась местная жительница 1972 года рождения. Подозреваемая [...] рассказала, что заметила в продуктовой корзине кошелек. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она забрала находку себе. Денежные средства, находившиеся в кошельке, злоумышленница потратить не успела, так как похищенное было изъято сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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