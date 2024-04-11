01:15:41 Пятница, 12 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести

12:47 | 11.04.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Тело 40-летнего мужчины, числившегося пропавшим без вести с конца августа 2023 года, обнаружено в Железнодорожном районе Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы [...] продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 27 августа 2023 года 40-летнего мужчины. 7 апреля 2024 года тело разыскиваемого мужчины обнаружено на территории Железнодорожного района города Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Читайте также
В Кузнецке приступили к ямочному ремонту дорог Уголовное дело возбуждено против жителя Никольского района, который незаконно хранил дома шесть патронов
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» В Пензе мужчина пострадал при опрокидывании электроскутера
Светомузыкальный фонтан в Пензе готовят к летнему сезону В Пензе перед судом предстанет водитель, который сбил инспектора ДПС, проводившего осмотр места ДТП
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама