В Пензе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести Криминал

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Тело 40-летнего мужчины, числившегося пропавшим без вести с конца августа 2023 года, обнаружено в Железнодорожном районе Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы [...] продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 27 августа 2023 года 40-летнего мужчины. 7 апреля 2024 года тело разыскиваемого мужчины обнаружено на территории Железнодорожного района города Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.