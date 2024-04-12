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Житель Кузнецка получил 9 лет колонии строгого режима за убийство мужчины в новогоднюю ночь

13:47 | 12.04.2024 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. 48-летний житель Кузнецка Пензенской области приговорен к девяти годам колонии строгого режима за убийство мужчины в новогоднюю ночь.

Житель Кузнецка получил 9 лет колонии строгого режима за убийство мужчины в новогоднюю ночь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 1 января в Кузнецке потерпевший находился в гостях у осужденного и его сожительницы. В ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, осужденный схватил нож и нанес потерпевшему один удар по телу, после чего пошел спать. Утром 1 января он обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни, его сожительница вызвала работников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Мужчина скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения брюшной полости, сопровождавшегося острой кровопотерей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства подсудимый содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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