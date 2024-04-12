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В Пензенской области бывшему инспектору ГИБДД и директору автошколы предъявлены обвинения по делу о незаконной выдаче водительского удостоверения

14:49 | 12.04.2024 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Обвинения по уголовному делу о незаконной выдаче водительского удостоверения предъявлены бывшему инспектору ГИБДД и директору автошколы в Пензенской области, им вменяется превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности и подстрекательство к должностному преступлению соответственно. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области бывшему инспектору ГИБДД и директору автошколы предъявлены обвинения по делу о незаконной выдаче водительского удостоверения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области в отношении бывшего инспектора ГИБДД и директора автошколы в зависимости от роли каждого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) и ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий, совершенному из корыстной заинтересованности). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что, по данным следствия, в сентябре 2023 года в Городище инспектор МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области по просьбе директора автошколы незаконно оформил и выдал жителю Никольска водительское удостоверение без фактического проведения практического экзамена на право управления транспортным средством, за противоправные действия сотрудник полиции получил незаконное вознаграждение.

«По ходатайству следователя бывшему сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, директору автошколы — в виде домашнего ареста. В настоящее время следователями следственного управления и сотрудниками УФСБ региона проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и других лиц, незаконно получивших водительские удостоверения», — добавляется в сообщении.

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