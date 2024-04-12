До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством Криминал

Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Кузнецка Пензенской области 1984 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

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«Полицейскими было установлено, что заявительница распивала спиртные напитки в гостях у знакомой. [...] По прибытии в квартиру у нее с бывшим супругом произошел конфликт, во время которого он нанес ей несколько ударов и угрожал убийством. [...] Подозреваемый вину свою признал. Злоумышленник рассказал, что конфликт произошел из-за позднего возвращения его бывшей супруги домой, в то время как он сидел с их общими детьми», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».