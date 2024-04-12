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До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством

17:35 | 12.04.2024 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Кузнецка Пензенской области 1984 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейскими было установлено, что заявительница распивала спиртные напитки в гостях у знакомой. [...] По прибытии в квартиру у нее с бывшим супругом произошел конфликт, во время которого он нанес ей несколько ударов и угрожал убийством. [...] Подозреваемый вину свою признал. Злоумышленник рассказал, что конфликт произошел из-за позднего возвращения его бывшей супруги домой, в то время как он сидел с их общими детьми», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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