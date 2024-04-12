Уголовное дело возбуждено против жителя Кузнецкого района, который незаконно хранил дома 9 патронов Криминал

Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Кузнецкого района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме 9 патронов.

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«Сотрудниками ОМВД России по Кузнецкому району была получена информация о том, что местный житель 1969 года рождения в своем доме незаконно хранит боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 9 патронов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, патроны пригодны для производства выстрелов.

«Мужчина не отрицал свою причастность к совершению преступления. С его слов, боеприпасы он нашел в лесу в 2016 году. Находку мужчина хранил у себя. Сдавать патроны в органы внутренних дел, как это положено, мужчина не стал. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.