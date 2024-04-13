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Житель Пензы стал жертвой мошенника, сдававшего в аренду несуществующую квартиру

11:20 | 13.04.2024 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2024. PenzaNews. 50-летний житель Пензы стал жертвой мошенника, который с помощью объявления в интернете пытался сдать в аренду несуществующую квартиру.

Житель Пензы стал жертвой мошенника, сдававшего в аренду несуществующую квартиру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, пензенец связался с автором объявления, который убедил его внести предоплату, поскольку якобы имеется много желающих снять данное жилье.

«Заявитель не догадывался, что общается с мошенником. Будучи введенным в заблуждение, он с помощью мобильного приложения банка перечислил 4 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный арендодателем. После перевода денег собеседник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

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