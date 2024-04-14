Житель Пензы получил 8 лет колонии за причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 14 апреля 2024. PenzaNews. 36-летний житель Пензы приговорен к 8 годам колонии строгого режима за причинение смерти знакомому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что 7 января 2024 года в квартире дома в 4-м проезде 40 лет Октября в городе Пензе осужденный распивал спиртное со своим приятелем. Через некоторое время к ним пришел еще один знакомый, с которым у злоумышленника произошел конфликт из-за малозначительного повода. В ходе возникшей ссоры он нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами и по голове и телу. После избиения потерпевший ушел из квартиры осужденного. 45-летний мужчина скончался через несколько дней в больнице от полученной травмы головы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что во время предварительного следствия и судебного разбирательства фигурант уголовного дела содержался под стражей.

Из текста следует, что приговор суда, которым мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пока не вступил в законную силу.